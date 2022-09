Ausstellung: So sieht der Wald der Zukunft aus

Im Wald in Illertissen haben Förster eine Ausstellung der besonderen Art aufgebaut: Eine Zeitreise zum Zukunftswald. Dort wird erklärt, wie sich der Wald im wärmeren Klima verändert.

Der Weg ist nicht das Ziel. Im Gegenteil. Er endet im Ungewissen. "Zeitreise zum Zukunftswald" heißt die Wanderausstellung, die einen Eindruck davon geben soll, was durch den Klimawandel mit seinen steigenden Temperaturen mit dem Wald und seinen Bäumen passiert. "Wir wollen begreifbar machen, in welchem Szenario wir uns befinden", sagt Förster Bernd Karrer vom Forstrevier Illertissen.

Zusammen mit der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm präsentiert das Illertisser Forstrevier die Schau mit rund 600 Topfballenpflanzen von 25 Baumarten gegenüber dem Waldpavillon auf dem Weg zur Jungviehweide, die von Montag, 5., bis Freitag, 9. September, jeweils von 13 bis 17 Uhr zu sehen ist. Am Samstag, 10. September, wird sie sogar von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag, 11. September, von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein. An diesem Wochenende finden denn auch die "Illertisser Gartentage" statt. Besucherinnen und Besucher erwartet dort Interessantes zum Thema Wald im Wandel der (Klima-)Zeiten.

"Jeder Baum hat ein Optimum, wo er sich wohlfühlt"

Die Zeitreise im L-förmigen Zelt verläuft auf einem Klimapfad. "Jeder Baum hat ein Optimum, wo er sich wohlfühlt", erläutert Ekkehard Steger, der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm. Beispiel Fichte: "Die Durchschnittstemperaturen lagen seit 1881 bei acht Grad im Jahr", geht der Förster ins Detail. Darin seien alle Werte zusammengefasst. "Da fühlten sich die Fichten wohl." Weiter sagt Steger: "Der Sommer ist der kürzeste Abschnitt in den Jahreszeiten." Diese Wärmeperioden werden aber immer länger. "Im Jahr 2000 waren wir bei durchschnittlich 8,5 Grad in Bayern, 2022 bei 9,66 Grad." Bernd Karrer ergänzt dazu: "Die Fichte hält das nicht aus." Der Flachwurzler verdurste.

Die Besucherinnen und Besucher können das in der Ausstellung augenscheinlich verfolgen. Zunächst stehen da gesunde Bäume, Vögel zwitschern, Waldduft liegt in der Luft. Eine farbige Temperaturskala markiert die ansteigenden Durchschnittsgrade. Die Fichten sterben ab, der Gesang der Vögel verstummt, je weiter man geht. "Als Konsequenz müssen wir die Wälder umbauen in Mischwald", betont Bernd Karrer, und zwar mit Bäumen, deren Wurzeln weit nach unten gehen. In der Ausstellung sind in diesem Bereich viele unterschiedliche Vogelstimmen zu hören.

Förster befürchten weitere Auswirkungen für heimische Bäume

"Die Temperaturen werden weiter steigen", prophezeit der Illertisser Förster. "Wir befürchten, dass viele von unseren einheimischen Bäumen das nicht mehr aushalten." Steger sagt, dass "jedes 0,1 Grad richtig Probleme" mache. Am Ausgang stehen deshalb auch zwei Fragezeichen. "Wir wissen nicht, in welche Richtung es geht." Dennoch, findet Karrer, könnten breit aufgestellte Mischwaldkonzepte Risiken des Klimawandels puffern. Die Besucherinnen und Besucher der Naturausstellung zum Zukunftswald werden mit ihren Fragen nicht allein gelassen: Im Außenbereich stehen Mitarbeiter der Organisatoren zum Gespräch bereit.