Illertissen

Auszeichnung: Wissen, das Wirtschaft und Gesellschaft voranbringt

Plus Erstmals ist in Illertissen der bayerisch-schwäbische Innovationspreis Transfer verliehen worden. Eines der Projekte könnte in der Stadt zur Anwendung kommen.

Von Jens Noll

Nicht im Elfenbeinturm forschen, sondern das erlangte Wissen auch hinaustragen, um Lösungen zu finden für komplexe Themen - dieser Gedanke ist diese Woche im Vöhlinschloss in Illertissen immer wieder betont worden. Ungefähr 50 Hochschulangehörige, Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dort für eine Premiere zusammengekommen. Erstmals sind drei Projekte, an denen die drei Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayerisch-Schwaben beteiligt waren, mit dem Innovationspreis Transfer" ausgezeichnet worden. Ein Team erhielt obendrein noch einen mit 1000 Euro von der Stadt Illertissen gestifteten Publikumspreis.

Werner Martin, Geschäftsleiter des Hochschulzentrums Vöhlinschloss und Initiator des Innovationspreises, sprach von drei herausragenden Beispielen für anwendungs- und gesellschaftsorientierte Transferleistungen von außerakademischen Partnern in Kooperation mit einer der drei Hochschulen. Bei der Technischen Hochschule Augsburg (THA) waren insgesamt 16 Projekte eingereicht worden, bei der Hochschule Kempten fünf und bei der Hochschule Neu-Ulm (HNU) zehn. Unter dem Motto "society meets science" (Gesellschaft trifft Wissenschaft) wurde je ein Preis pro Hochschule vergeben. Die jeweiligen Fördervereine stifteten dafür ein Preisgeld von 5000 Euro.

