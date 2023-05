Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Illertissen

Eine unbekannte Person hat in Illertissen ein parkendes Auto angefahren. Doch wo der Unfall passiert ist, ist noch unklar. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Illertissen am Samstagmittag ermittelt die Polizei. Fest steht, wann sich der Unfall ereignet haben muss - nämlich zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr. Doch wo der silberfarbene Mercedes an der Heckstoßstange beschädigt wurde, ist noch unklar. Passiert sein kann es entweder auf dem Parkplatz des Aldi-Supermarktes im Saumweg in Illertissen oder in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 48. Der entstandene Schaden dürfte sich laut Polizei auf circa 2500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)