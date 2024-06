Auto bei Illertissen beschädigt: Wer hat wen gerammt?

Eine Frau berichtet nach einem Unfall am Kreisel bei der A7, ein Lastwagen habe ihr Auto gerammt. Doch die Polizei hat Zweifel.

Eine 85 Jahre alte Frau hat der Polizei berichtet, ein Lastwagen habe ihren schwarzen 3er-BMW im Kreisverkehr an der Auffahrt zur A7 bei Illertissen gerammt. Die Seniorin selbst blieb dem Rettungsdienst zufolge unverletzt. Jedoch konnte sie sich nicht im Detail an das Unfallgeschehen erinnern. Die Polizei hat Zweifel an der Darstellung.

Der BMW der 85-Jährigen war im Frontbereich völlig deformiert. Das Schadensbild deute darauf hin, dass die Frau mit ihrem schwarzen Auto selbst einem Lkw hinten auffuhr, nehmen die Beamten an. Denkbar sei, dass der Fahrer des Lastwagens den Aufprall nicht wahrnahm und weiterfuhr. Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, sucht die Polizeiinspektion Illertissen nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 13 Uhr ereignet hat. Hinweise werden persönlich oder telefonisch unter der Nummer 07303/9651-0 entgegengenommen. (AZ)