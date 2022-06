Illertissen

19:21 Uhr

Auto brennt auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt aus

Ein Auto ist am Donnerstagabend auf der A7 ausgebrannt. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus.

Auf der A7 in Richtung Memmingen ist am Donnerstagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, es bildete sich jedoch ein langer Stau.

Einen gehörigen Schrecken erlebten die drei Insassen eines Citroen C3 Picasso am Donnerstag gegen 17 Uhr: Sie waren zwischen Illertissen und Altenstadt auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum drang und starker Leistungsabfall auftrat. Dem Fahrer gelang es, das Fahrzeug sofort auf der Standspur abzustellen; er und die übrigen Insassen konnten das Auto ohne Verletzungen verlassen. Sie mussten hilflos zusehen, wie das 13 Jahre alte Fahrzeug restlos ausbrannte. Auch erste Löschversuche einer schnell eintreffenden Polizeistreife halfen nichts mehr. Die Beamten hatten die Entstehung des Brandes von der Gegenfahrbahn aus beobachtet. Sie lösten sofort Alarm aus und fuhren, nachdem sie an der Ausfahrt Illertissen gewendet hatten, zur Unfallstell. Die alarmierte Feuerwehr Illertissen rückte mit zwei Löschfahrzeugen an, konnte aber nach rund fünf Kilometern Anfahrt nur noch das ausgebrannte Wrack ablöschen. Obwohl der Verkehr auf der abgesicherten linken Spur vorbeifließen konnte, bildete sich doch ein Stau, der zeitweise fast bis zur Anschlussstelle Vöhringen zurückreichte. Die Feuerwehr Weißenhorn hatte eine Vorabsicherung aufgebaut. Nachdem das Fahrzeug gelöscht war, konnte auch die rechte Spur wieder freigegeben werden, sodass sich der Verkehr nach etwa einer Stunde wieder normalisierte. Bemerkenswert war eine vorbildliche Rettungsgasse, durch die die Einsatzfahrzeuge problemlos vorfahren konnten. Meldungen an die Polizei, dass einzelne Autofahrer angeblich im Stau gewendet hätten und durch die Rettungsgasse gegen die Fahrtrichtung gefahren seien, bewahrheiteten sich nicht, wie von Beobachtern, die im Stau standen, bestätigt wurde. Der Sachschaden an dem Auto wird von der Polizei in einer ersten Schätzung mit einem mittleren vierstelligen Betrag angegeben. (wis)

