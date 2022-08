Auto erfasst Motorrad in Kreisverkehr in Illertissen

Ein junger Autofahrer lässt an einem Kreisverkehr in Illertissen einen vorfahrtsberechtigten Wagen passieren, übersieht aber ein nachfolgendes Motorrad.

Eine Motorradfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Illertissen am Fuß verletzt worden. Beide Fahrzeuge sind in einem Kreisverkehr zusammengestoßen. Dem Polizeibericht zufolge befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Auto die Dietenheimer Straße in östlicher Richtung.

An der Bruckhofstraße ließ der junge Mann zunächst einen vorfahrtsberechtigten Pkw im Kreisverkehr passieren. Danach fuhr er in den Kreisverkehr ein, übersah dabei allerdings eine Motorradfahrerin, die dem vorfahrtsberechtigten Auto direkt gefolgt war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 55-jährige Motorradfahrerin stürzte und sich am Fuß verletzte. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. (AZ)