Auto in Illertissen angefahren: Polizei sucht Zeugen

In Illertissen hat jemand ein Auto angefahren. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In Illertissen ist am Donnerstagnachmittag ein Auto angefahren worden. Zwischen 16.20 und 17.20 Uhr parkte eine Frau ihren weißen Skoda Fabia in der Straße Am Reichshof ordnungsgemäß am Straßenrand innerhalb der gekennzeichneten Parkfläche. Während der Parkdauer wurde ihr Auto am Fahrzeugheck leicht beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, sondern setzte seine Fahrt fort. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)