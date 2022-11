Auto kollidiert mit Schulbus, in dem zwölf Kinder sitzen

Weil ein 59-jähriger Autofahrer die Vorfahrt nicht beachtete, kollidierte sein Fahrzeug mit einem Schulbus in Illertissen.

Am vergangenen Mittwoch hat sich in Illertissen ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto und ein Schulbus zusammengestoßen sind. Laut Polizeiangaben kam es gegen 13.45 Uhr zu der Kollision, als ein 59-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Liebigstraße in nördlicher Richtung unterwegs war. An der Einmündung zur Werkstraße missachtete er die Vorfahrt eines Schulbusses, der stadteinwärts fuhr.

Autofahrer erwartet nach dem Unfall ein Bußgeldverfahren

Der Bus war mit zwölf Schülern besetzt. Verletzt wurde niemand. Die Schülerinnen und Schüler konnten die eigentliche Endhaltestelle, den Bahnhof Illertissen, fußläufig erreichen. Die Beamten schätzen den beim Unfall entstandenen Sachschaden auf circa 5000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)