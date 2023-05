Auto kracht in Tiefgarage in Illertissen gegen Betonpfeiler

Ein junger Autofahrer verliert nach der Einfahrt in eine Tiefgarage in Illertissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das hat massive Schäden zur Folge.

Ein junger Autofahrer hat großen Schaden an seinem Auto und in einer Tiefgarage in Illertissen verursacht, weil er mit seinem Wagen gegen einen Betonpfeiler gekracht ist. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Garage eines Supermarktes am Saumweg. Als groß und gut sichtbar beschrieben die verständigten Beamten den Betonpfeiler, der außerdem mit gelber Farbe bemalt war. Aufgrund des Schadensbildes - das Unfallfahrzeug hatte eine gebrochene Stoßstange, eine gesplitterte Felge sowie einen ausgelösten Airbag - gingen sie davon aus, dass der 22-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit in der Garage gefahren war. Das bestritt der junge Mann jedoch vehement.

Unfallverursacher in Illertissen wollte sich mit Freunden treffen

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte anhand von Zeugenaussagen und der dortigen Videoüberwachung allerdings eindeutig festgestellt werden, dass der Unfallverursacher nach der Abfahrt in die Tiefgarage plötzlich beschleunigte und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 22-Jährige wollte sich mit Freunden treffen, die sich bereits in der Tiefgarage befanden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 31.000 Euro geschätzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der Sachverhalt zur Prüfung eines Strafverfahrens an die Ermittlungsbehörde übersandt. (AZ)