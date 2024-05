Auto macht sich selbstständig: Unfall auf Supermarktparkplatz

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro ist durch einen Unfall in Illertissen entstanden. Ein Auto hat sich selbstständig gemacht.

Ein Unfall hat sich auf einem Supermarktparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen ereignet. Am frühen Montagabend parkte laut Polizei ein 35-Jähriger sein Auto dort, legte beim Aussteigen aber weder einen Gang ein, noch zog er die Handbremse. Das Auto machte sich selbstständig, rollte rückwärts aus der Parklücke und prallte gegen einen anderen geparkten Wagen. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3500 Euro. Die Polizei verwarnte den 35-Jährigen gebührenpflichtig. (AZ)