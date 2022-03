Auto schleudert von der A7: Person in Fahrzeug eingeklemmt

Rettungskräfte sind aktuell an der A7 bei Tiefenbach im Einsatz. Ein Fahrzeug hat sich mehrfach überschlagen, der Fahrer hat schwere Verletzungen erlitten.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell auf der A7 bei Illertissen im Einsatz: Auf Höhe Tiefenbach ist offenbar ein Auto von der Fahrbahn geschleudert. Ersten Erkenntnissen vor Ort zufolge war der in Richtung Süden fahrende BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich mehrfach und landete etwa 150 Meter von der Autobahn entfernt in einem Acker. Der Autofahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Weißenhorn befreite ihn aus dem zerstörten Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber wurde an die Unfallstelle gerufen, um den Verletzten in eine Klinik zu bringen. Der Verkehr fließt aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbei, um Platz für die Rettungsfahrzeuge zu machen. Wir berichten an dieser Stelle, sobald wir mehr wissen. (AZ)