Auto stößt zwischen Illertissen und Dietenheim mit Motorrad zusammen

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in die Staatsstraße südlich von Illertissen einen Motorradfahrer. Der Biker wird vom PKW erfasst und verletzt.

Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Raum Südbaden ist am Samstagvormittag bei einem Unfall südlich von Illertissen verletzt worden. Der Mann war auf der Staatsstraße 2018 von der Autobahn kommend mit zwei weiteren Bikern in Richtung Dietenheim unterwegs. Am Südende der vom Kolleg der Schulbrüder her kommenden Zähringerstraße missachtete ein Autofahrer beim Abbiegen in die Staatsstraße die Vorfahrt der Motorräder.

Der Verkehr wurde zwischen Dietenheim und Illertissen umgeleitet

Nach Angaben der Polizei hatte er zwar die ersten beiden Motorräder abgewartet, fuhr dann aber auf die Staatsstraße ein und übersah den dritten Motorradfahrer. Das Auto erfasste diesen und brachte ihn zum Sturz unter die gegenüberliegende Leitplanke. Der 69-Jährige erlitt dabei erstem Anschein nach mittelschwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde er mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen übernahmen im Auftrag der Polizei die Absicherung der Unfallstelle sowie die Verkehrsumleitung zwischen der Kreuzung des Autobahnzubringers (St2018) mit der St2031 (Memminger Straße) und der Einmündung der Industriestraße in das Dietenheimer Gewerbegebiet auf der württembergischen Illerseite. Die Höhe des Sachschadens an Motorrad und Pkw wurde bislang noch nicht ermittelt. (wis)