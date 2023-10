Auto streift anderes Auto beim Überholen

Nach einem Unfall bei Illertissen kümmerte sich der Verursacher nicht um den Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht bei Illertissen. Demnach fuhr am Freitag gegen 14.50 Uhr eine 72-Jährige mit ihrem silberfarbenen Nissan auf der Staatsstraße 2031 von Bellenberg in Richtung Illertissen. Kurz vor der Ampelkreuzung auf Höhe Betlinshausen wurde sie von einem weißen VW überholt. Dieser streifte ihr Auto im Heckbereich und an der linken Fahrzeugseite. Nachdem der Unfallverursacher zunächst kurz gestoppt hatte, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der 07303/96510 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)