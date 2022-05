Auto touchiert geparkten Wagen in Illertissen: Frau fährt weiter

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz in Illertissen fährt die Verursacherin davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin sieht das Kennzeichen.

Eine Autofahrerin hat in Illertissen einen Unfall verursacht und ist danach einfach weiter gefahren, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Dem Polizeibericht zufolge touchierte die Frau am Montagmittag mit ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Dietenheimer Straße einen anderen PKW. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort. Eine Zeugin, die diesen Vorfall beobachten konnte, merkte sich das Kennzeichen und gab die Information an die Fahrerin des geparkten Autos weiter. Die polizeilichen Ermittlungen gegen die Unfallverursacherin laufen noch. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)