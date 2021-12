Auto wird auf Bankparkplatz in Illertissen beschädigt

Jemand hat in Illertissen ein Auto angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Illertissen. Am Mittwochvormittag, zwischen 8 und 12.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Bank in der Ulmer Straße ein Auto angefahren. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte jemand den ordnungsgemäß abgestellten roten VW Golf und verursachte so einen Schaden von geschätzten 1000 Euro. Danach ergriff der oder die Unbekannte die Flucht. Zeugen können sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, melden. (AZ)