Auto wird auf Pendlerparkplatz in Illertissen stark beschädigt

Ein Mann stellt seinen Wagen in Illertissen ab und geht mit dem Hund Gassi. Als er wieder zurückkommt, ist eine Seite das Autos zerkratzt und eingedellt.

Einen großen Schaden hat eine unbekannte Person am Dienstagnachmittag an einem Auto in Illertissen angerichtet. Der 34 Jahre alte Besitzer hatte nach Angaben der Polizei den Wagen, einen weißen Audi, um 16 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2018 abgestellt, anschließend war er mit seinem Hund spazieren gegangen. Als der Mann um 17.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die komplette rechte Seite des Fahrzeugs zerkratzt und eingedellt worden war.

Die Polizei Illertissen bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden

Der Verursacher oder die Verursacherin hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seinen Namen und seine Beteiligung anzugeben. Der Gesamtschaden kann laut Polizeibericht mit 7000 Euro angegeben werden. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)