Autofahrer bedrängt Reiterin in Illertissen: Die Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer ist offenbar genervt von einer Frau, die neben ihrem Pferd auf einer Straße läuft. Das Auto fährt dicht auf und berührt die Reiterin.

Ein Autofahrer hat am Montagabend eine Reiterin in Illertissen bedrängt. Laut Polizeibericht führte die Frau gegen 18 Uhr ihr Pferd entlang der Obenhausener Straße. In dem für den Durchgangsverkehr gesperrten Bereich lief sie neben ihrem Pferd auf der Fahrbahn. Einem von hinten kommenden Fahrer eines schwarzen VW passte das offensichtlich gar nicht. Er fuhr so dicht auf die Frau auf, dass das Auto sie berührte. Verletzt wurde die Frau jedoch nicht.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Illertissen

Zudem ließ der Autofahrer den Motor laut aufheulen und gestikulierte hinter seinem Lenkrad. Die Frau fühlte sich davon genötigt und lief zur Seite. Sie konnte sich einen Teil des Kennzeichens merken. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)