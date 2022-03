Autofahrer bei Unfall nahe Illertissen schwer verletzt - A7 gesperrt

Der Mann war nach einem Zusammenprall mit einem Lastwagen in seinem Auto eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt.

Ein Mann ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen nahe Illertissen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr auf der A7, drei Kilometer südlich der Anschlussstelle Illertissen in Fahrtrichtung Süden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein Autofahrer auf der rechten Fahrspur auf einen langsamer vor ihm fahrenden Lkw auf, sodass der Pkw total zerstört und der Fahrer darin eingeklemmt wurde. Der Lkw blieb circa 200 Meter nach dem Aufprall stehen und konnte später auf den Parkplatz "Badhauser Wald - West" weiterfahren.

Feuerwehr befreite Mann nach Unfall auf A7 bei Illertissen

Die Feuerwehr Illertissen befreite den allein im Fahrzeug sitzenden Autofahrer, wobei das Dach des Fahrzeugs abgeschnitten werden musste, um eine patientenschonende Rettung zu ermöglichen. Der Fahrer war nach ersten Polizeiangaben zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und ansprechbar. Er wurde nach notärztlicher Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten und die polizeiliche Unfallaufnahme komplett gesperrt, da Trümmerteile über die gesamte Fahrbahn zerstreut waren.

Autobahn war bis 6.45 Uhr gesperrt

Der Unterfahrschutz des Lkw-Hecks blieb an der Front des Autos hängen. Die Feuerwehren Senden und Weißenhorn hatte weiter nördlich eine Vorabsicherung erstellt; der Löschzug Betlinshausen sperrte die Einfahrt Illertissen in Richtung Süden. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Dazu der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen plus Notarzt sowie mehrere Polizeistreifen von der Polizei Illertissen und der Autobahnpolizei Memmingen.

Es bildete sich ein Stau, der zeitweise fast bis zur Einfahrt Vöhringen zurück reichte. Nach Abschluss der Aufräumungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 6.45 Uhr wieder freigegeben werden und der Stau löste sich auf. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (AZ)