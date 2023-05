Autofahrer flüchtet zu Fuß vor Polizeikontrolle auf der Autobahn

Ein 38-Jähriger parkt seinen Wagen auf der A7 und läuft zur nächsten Ausfahrt. Als ihn die Grenzpolizei später aufgreift, wird klar, warum er flüchten wollte.

Um nicht in eine Polizeikontrolle auf der Autobahn A7 beim Parkplatz Tannengarten fahren zu müssen, hat ein 38-jähriger Bosnier am Freitag sein Auto kurzerhand auf der A7 abgestellt und lief zu Fuß entgegen der Fahrtrichtung zurück zur nächsten Ausfahrt. Die Polizei nahm jedoch die Fahndung auf und nahm den Mann in einer angrenzenden Ortschaft vorläufig fest.

Bei der Kontrolle wies der 38-Jährige sich mit einer gefälschten bulgarischen ID-Karte und einem gefälschten bulgarischen Führerschein aus. Außerdem stellen Fahnder der Grenzpolizei Pfronten fest, dass der Mann unter seinen echten Personalien zweimal zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er hatte sich bereits neun Mal mit seinen falschen Personalien in Deutschland angemeldet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft brachten die Beamten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. (AZ)