Autofahrer gerät bei Regen ins Schleudern

Ein junger Autofahrer verliert mitten in Illertissen die Kontrolle über seinen Wagen. Auslöser war offenbar das Wetter.

In Illertissen ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in südliche Richtung gefahren. Beim Abbiegen in die Hauptstraße kam er aufgrund der nicht an die Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß mit einer Stahlmülltonne zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde auch ein dahinterliegender Baumschutz beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden im dreistelligen Bereich, so die Polizei. Auch das Auto des Verursachers wurde im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei hier auf 1500 Euro. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)