Illertissen

13:49 Uhr

Autofahrer gerät bei Unfall in den Gegenverkehr

In Illertissen sind zwei Autos zusammengestoßen.

Ein Mann hat in Illertissen einen Unfall verursacht. Er kommt in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallt dort gegen ein anderes Auto.

In Illertissen ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 56-Jähriger gegen 21.30 Uhr auf der Franz-Eugen-Huber-Straße in Richtung Dornweiler. In einer Kurve nahe dem Kraftwerk geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer blieben unversehrt. Es entstand ein Sachschaden von 7500 Euro. (AZ)

