Autofahrer hat zwei Promille intus und verursacht Unfall

Ein alkoholisierter Mann hat am Montagabend in der Ulmer Straße in Illertissen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, touchierte der 39-Jährige mit seinem Wwagen ein ordnungsgemäß am rechten Seitenstreifen geparktes Auto. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei – auch weil sie den Unfallverursacher für betrunken hielten. Für die Polizeibeamten war die Unfallursache schnell ermittelt, heißt es weiter im Bericht zu dem Vorfall. Sie konnten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen feststellen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Unfallverursacher musste mit zur Blutentnahme. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann. (AZ)

