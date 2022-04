Autofahrer in Illertissen missbraucht Medikamentenprivileg

Bei einer Kontrolle in Illertissen räumt ein Autofahrer ein, Cannabis konsumiert zu haben. Der Mann darf das zwar, hielt sich aber nicht an die Vorgaben.

Anhaltspunkte für das Fahren unter Drogeneinfluss haben sich am späten Mittwochnachmittag bei einem Autofahrer in Illertissen ergeben. Beamte der örtlichen Polizeidienststelle kontrollierten den 38-Jährigen im Bereich der Auer Straße. Der Mann räumte nach Angaben der Polizei auf Vorhalt den Konsum von Cannabis ein. Tatsächlich konnte er auch eine gültige ärztliche Anweisung dafür vorzeigen. Diese ist allerdings zwingend an eine bestimmungsgemäße Einnahme gebunden.

Dem 38-Jährigen drohen ein Bußgeld und ein Fahrverbot

Wie die Polizei weiter mitteilt, hätte der 38-Jährige das medizinische Cannabis somit nur unter Anwendung eines Vaporisators konsumieren dürfen. Dies tat er jedoch nachweislich nicht. Vielmehr rauchte er das Rauschmittel in Form von Joints. Dieser Missbrauch ist nicht vom sogenannten Medikamentenprivileg erfasst. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde ihm Blut abgenommen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den Mann ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)