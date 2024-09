Autofahrer kommt an der A7-Auffahrt bei Illertissen von der Fahrbahn ab

Fünf Tage, nachdem ein Geldtransporter beim Einfahren auf die A7 bei Illertissen durch zu schnelles Fahren, wie berichtet, in die Böschung geschleudert wurde und auf dem Dach liegengeblieben war, ist es wenige Meter davon entfernt zu einem ähnlichen Unfall gekommen.

In der Nacht zum Samstag fuhr ein Mann gegen 1.30 Uhr mit seinem Audi auf die A7-Einfahrt Illertissen in Richtung Süden ein und kam noch in der Einfädelspur ins Schleudern. Die Polizei nennt nicht angepasste Geschwindigkeit bei Regen als Ursache. Wie aus der Spurenlage erkennbar war, versuchte der Fahrer noch gut fünfzig Meter weit, sein Auto auf die Fahrbahn zurückzulenken, was aber nicht gelang.

Audi bleibt im Gebüsch bei der A7-Einfahrt bei Illertissen stecken

So driftete der Audi nach rechts weiter in die Böschung hinunter und blieb schließlich im dortigen Gebüsch stecken. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien, sodass der alarmierte Rettungsdienst wieder abrücken konnte, ohne eingesetzt worden zu sein. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese für die Bergungsarbeiten aus und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich.

Die Höhe des Sachschadens konnte von der Polizei am Samstagmittag noch nicht genau benannt werden; sie dürfte aber ersten Schätzungen zufolge im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen.