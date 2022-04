Autofahrer kommt bei Illertissen von Straße ab und kracht in Baum

Ein Autounfall hat sich am späten Montagabend bei Illertissen ereignet. Ein Mann wurde leicht verletzt. An den Unfallhergang kann er sich nicht erinnern.

Ein Autofahrer ist am späten Montagabend bei Illertissen gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der 24-Jährige auf der Staatsstraße 2031 von Jedesheim in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Illertissen kam er offenbar allein beteiligt nach rechts von der Straße ab und krachte in den Baum. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Der junge Mann konnte sich an den eigentlichen Unfallhergang nicht mehr erinnern. Die Polizei konnte bislang auch keine Zeugen ermitteln. Die Ursache des Unfalls ist deshalb noch unklar. Einen Alkohol- oder Drogenkonsum des 24-Jährigen schließen die Beamten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus.

Die Staatsstraße war für etwa 30 Minuten gesperrt. Die Feuerwehr Illertissen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, auch weil zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen worden war. (AZ)