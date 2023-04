Illertissen

vor 32 Min.

Autofahrer missachtet Vorfahrt in Illertissen: 14.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat an der Einmündung der Zähringerstraße in die Staatsstraße 2018 einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen und dadurch eine Kollision verursacht.

Artikel anhören Shape

Ein Autofahrer hält sich an einer Kreuzung in Illertissen nicht an die Verkehrsregeln. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Beide Autos müssen abgeschleppt werden.

Ein 57 Jahre alter Autofahrer hat in Illertissen einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr dem Polizeibericht zufolge am späten Mittwochabend auf der Zähringerstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2018 bog der 57-Jährige nach links ab, missachtete dabei allerdings die Vorfahrt eines anderen Autos. Es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Gegen den 57-Jährigen wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ) Lesen Sie dazu auch Illertissen Plus Immer wieder Unfälle an Jedesheimer Kreuzung: Am Freitag wird nachgebessert

Themen folgen