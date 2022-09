Autofahrer weicht anderem Auto aus und fährt gegen Poller

Wegen einer missachteten Vorfahrt muss ein 68-Jähriger in Illertissen einem anderen Autofahrer ausweichen. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug beträgt rund 10.000 Euro.

Ein Autofahrer hat die Vorfahrtsregel "rechts vor links" in Illertissen nicht beachtet. Wie die Polizei mitteilt, kam es deswegen zu einem Unfall. Am Freitag fuhr ein 38-Jähriger gegen 10.15 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße in östlicher Richtung. Zeitgleich näherte sich ein 68-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße Auf der Spöck in nördliche Richtung der Kreuzung zur Hauptstraße. Dort gilt die Vorfahrtsregelung "rechts vor links", was der 38-jährige Ortsunkundige allerdings falsch beurteilte.

Er war der Meinung, es handele sich um einen Kreisverkehr. Deshalb setzte er seine Fahrt fort, obwohl der 68-jährige Vorfahrtsberechtigte von rechts in den Kreuzungsbereich einfuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto des 38-Jährigen zu vermeiden, wich der Ältere nach rechts aus und kollidierte mit den dort angebrachten Verkehrspollern. Dabei wurde die komplette rechte Seite seines Autos eingedellt und verkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers blieb unbeschädigt. Da der 38-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Anschließend konnte er seine Fahrt fortsetzen. (AZ)