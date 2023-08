Illertissen

13:12 Uhr

Autofahrer wendet und fährt gegen Radlerin

Ein 60-jähriger Autofahrer will rückwärts in einer Straße in Illertissen umdrehen und übersieht dabei eine junge Radfahrerin. Diese stürzt und wird verletzt.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin: Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 60-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 19.50 Uhr umdrehen, weil er mit seinem Auto in der Memminger Straße in Illertissen in einer Schlange stand. Er fuhr deswegen rückwärts in die Ulrichstraße, um im Anschluss wenden zu können. Beim Zurücksetzen missachtete der Autofahrer jedoch eine vorfahrtsberechtigte 26-jährigen Radfahrerin, die aus der Ulrichstraße kam. Die Frau stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzt sich. Sich wurde ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 550 Euro. (AZ)

