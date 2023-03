Autofahrer will Polizisten bei Drogentest Urinersatzstoff unterjubeln

Ein Mann möchte verschleiern, dass er unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Auch seine Bekannte bekommt in Illertissen Ärger mit der Polizei.

Wegen eines defekten Scheinwerfers haben Polizisten am Freitagabend einen Autofahrer in Illertissen kontrolliert. Die Polizisten stellten dabei drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 31-Jährigen fest. Bei einem freiwilligen Drogentest versuchte der Mann, die Beamten hereinzulegen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer den Beamten „Cleanurin“, also Urinersatzstoff, unterjubeln, welchen er in einem Extrafach in seiner Unterhose versteckt hatte. Dies entging den Beamten jedoch nicht, sie veranlassten sofort eine Blutentnahme. Der Mann muss jetzt mit einem Bußgeldverfahren über 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Seine Bekannte setzt sich ans Steuer, obwohl sie keinen Führerschein hat

Noch vor Ort übergab der 31-Jährige den Autoschlüssel an eine 41-jährige Bekannte. Doch das machte es nicht besser. Denn nach Beendigung der vorherigen Kontrolle beachten die Beamten dem Polizeibericht zufolge, wie die beiden Personen sich zum Auto begaben und die Frau damit losfuhr. Daraufhin kontrollierten die Polizisten auch die Bekannte. Sie räumte ein, schon seit zehn Jahren keinen Führerschein zu besitzen. Auch bei ihr stellten die Beamten drogentypische Ausfallserscheinungen fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief auch bei der Frau positiv, sie musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben. (AZ)