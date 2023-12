Autofahrerin missachtet Stoppstelle: 7000 Euro Schaden

Eine Frau biegt mit ihrem Auto auf die Nordtangente in Illertissen ein und nimmt dabei einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt. Beide Wagen stoßen zusammen.

Auf der Nordtangente in Illertissen sind am Freitagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 73 Jahre alte Frau gegen 15 Uhr mit ihrem Auto vom Parkplatz des dortigen Verbrauchermarkts nach rechts auf die Nordtangente. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Autos, das von einer 29 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Bei der Kollision der beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro. (AZ)