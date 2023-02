Autofahrerin muss ausweichen und fährt gegen Bordstein

Ein Unbekannter biegt zu eng ab, sodass eine Autofahrerin in Illertissen gegen einen Randstein fährt, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Autofahrerin hat einen Schaden an ihrem Fahrzeug, der Verursacher ist abgehauen: Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Illertissen. Die Unfallgeschädigte musste laut Polizeibericht aufgrund der geltenden Vorfahrtsregelung an der Einmündung Weiherstraße/Auf der Point halten, da der bislang unbekannte Unfallgegner vorfahrtsberechtigt war.

Der Unfallgegner bog nach Angaben der Unfallgeschädigten in die Straße Auf der Point ein, aus der die Frau kam. Hierbei bog er in zu engem Bogen ab, sodass die Frau mit ihrem Auto über den Bordstein fahren musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Es entstand ein Sachschaden am vorderen rechten Reifen, der Unfallgegner entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verkehrsunfall unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)