Autofahrerin prallt mit großer Wucht in Leitplanke bei Illertissen

Starker Nebel, nicht angepasste Geschwindigkeit und vermutlich auch Unaufmerksamkeit sind einer 19-jährigen Autofahrerin am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr zum Verhängnis geworden: Sie war auf der Staatsstraße 2018 (Autobahnzubringer) vom Kreisverkehr an der A7 kommend durch die „Südliche Halde“ in Richtung Dietenheim unterwegs, als sie zunächst nach rechts in die Nähe der Leitplanke kam.

Dadurch erschrak sie laut Polizei so, dass sie ihr Lenkrad nach links verriss. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und prallte mit großer Wucht in die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Von dort schleuderte das Auto zurück und blieb auf der Fahrspur in Richtung Dietenheim quer zur Fahrbahn mit Totalschaden liegen.

Bei Unfall bei Illertissen kommt es zu einem Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro

Unmittelbar danach fuhr ein anderes Auto bergauf in Richtung Autobahn. Dessen 26-jähriger Fahrer erkannte im Nebel die noch ungesicherte Unfallstelle mit dem unbeleuchteten Unfallfahrzeug vor ihm zu spät und fuhr über Trümmerteile, die über die gesamte Fahrbahnbreite zerstreut waren. Dadurch wurde auch dieses Auto beschädigt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen sowie an der Leitplanke wird von der Polizei mit insgesamt 10.000 Euro angegeben.

Sowohl die 19-jährige Fahrerin, die allein in ihrem Auto war, als auch der 26-Jährige und die weiteren Insassen im anderen Fahrzeug wurden vom Rettungsdienst nach ambulanter Untersuchung als unverletzt entlassen. Die Feuerwehr Illertissen sperrte die Straße zwischen dem Kreisverkehr an der A7 und der Abfahrt zur Memminger Straße, leuchtete die Unfallstelle aus und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel. Nach etwa einer Stunde wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.