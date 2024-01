Autofahrerin rast durch Illertissen und zeigt einer Person den Mittelfinger

Mehrere Polizeistreifen fahnden in Illertissen nach einem weißen Fiat, deren Fahrerin offensichtlich nicht fahrtüchtig ist. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Polizei hat am Mittwochvormittag in Illertissen die Verfolgung einer Autofahrerin aufgenommen, die gleich mehrere Verkehrsregeln missachtete und womöglich andere Personen dadurch gefährdete. Gegen 10 Uhr, so teilt die Polizei Illertissen mit, sei eine Mitteilung eingegangen, wonach eine Autofahrerin innerorts und ungebremst mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 Kilometern pro Stunde eine rote Ampel missachtet habe.

Eine Streife der Polizei und mehrere Unterstützungsstreifen umliegender Dienststellen nahmen umgehend die Fahndung nach der Fahrerin und ihrem weißen Fiat 500 mit Ulmer Kennzeichen auf. Dank Zeugenhinweisen wurde bekannt, dass die Frau zunächst eine rote Ampel an der Kreuzung beim V-Markt missachtet hatte. Danach fuhr die Frau auf der Staatsstraße 2031 weiter. An der Ampel auf Höhe von Betlinshausen blieb das Auto stehen. Während der Rotlichtphase zeigte die Fahrerin einem anderen Verkehrsteilnehmer durch das geöffnete Fenster den Mittelfinger.

Nach einem Einkauf in Illertissen durfte die Frau nicht mehr weiterfahren

Dem Polizeibericht zufolge fuhr die Frau weiter, als die Ampel wieder auf grün schaltete - jedoch teilweise nur mit 10 km/h und dann wieder abrupt mit überhöhter Geschwindigkeit. Bei Bellenberg verlor sich zunächst die Spur der Fahrerin, bis eine Streife den gesuchten Fiat auf einem Parkplatz eines Discounters in Illertissen entdeckte. Die Frau war beim Einkaufen, die Beamten sprachen sie nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug an.

Die Fahrerin stand nach weiteren Angaben der Polizei nicht unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, war jedoch aus gesundheitlichen Gründen offensichtlich nicht mehr fahrtüchtig. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet und bittet nun Zeuginnen und Zeugen der Vorfälle sowie andere Verkehrsteilnehmende, welche möglicherweise gefährdet wurden, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)