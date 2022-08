Autofahrerin übersieht in Illertissen Radfahrer im Kreisverkehr

In einem Illertisser Kreisverkehr übersieht eine 60-jährige Autofahrerin einen Fahrradfahrer. Der Mann wird von dem Auto erfasst.

In Illertissen hat eine Autofahrerin einen Radfahrer angefahren. Laut Polizeibericht fuhr die 60-Jährige am Montag gegen 17.15 Uhr von der Bruckhofstraße in den Kreisverkehr an der Dietenheimer Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 52-jährigen Fahrradfahrers, der auf dem Radstreifen die Bruckhofstraße überquerte.

Die Autofahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen den Mann, dieser wurde über die Frontscheibe zu Boden geschleudert. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3700 Euro. (AZ)