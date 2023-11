Autohändler Anton Weikmann geht in den Ruhestand: Wie geht es weiter?

Seit 1929 verkauft und repariert die Familie Weikmann Fahrzeuge in Illertissen. Bald steht ein anderer Name an der Fassade des Autohauses.

Mit seiner Geschäftsaufgabe folgt Anton Weikmann einem Trend in der Region. Immer mehr kleine, familiengeführte Autohändler werden von großen Unternehmen geschluckt. Zum Jahreswechsel übernimmt eine Allgäuer Autohaus-Gruppe den Opel- und Skoda-Händler an der Siemensstraße in Illertissen. Weikmann sagt, was Kundinnen und Kunden nach der Übernahme erwartet und worauf er sich in seinem Ruhestand freut.

Vor beinahe einem Jahrhundert, nämlich 1929, verkaufte Anton Weikmanns Großvater die erste Landmaschine in Illertissen. Schon bald merkte er, dass der "Verkauf von solchen Maschinen nur die halbe Wahrheit ist", sagt sein Enkel rückblickend. In seinem Landmaschinenfachgeschäft bot der deswegen auch einen Reparaturservice an. Nachdem Weikmanns Großvater 1943 im Krieg gefallen war, übernahm dessen Frau Genoveva Weikmann den Betrieb. 1959 übernahm der gemeinsame, älteste Sohn Engelbert Weikmann und vollzog in den 60er-Jahren den Wechsel aus dem Landmaschinen- in den Automobilverkauf. Seit 1962 vertreibt die Familie Weikmann Autos der Marke Opel, ab 1972 war sie auch mit einer Reparaturwerkstatt in Senden vertreten.

Die gesamte Belegschaft wird vom neuen Inhaber übernommen

Ende der 70er-Jahre zog das Autohaus in Illertissen auf das Gelände in der Siemensstraße. 1996 wurde das Autohaus gebaut, wie es heute an der Kreuzung von Ulmer Straße und Siemensstraße steht. Dann schon unter der Leitung des nun scheidenden Chefs. Anton Weikmann hatte sieben Jahre als Wirtschaftsprüfer gearbeitet, bevor er 1990 den Betrieb seiner Eltern übernahm. Über seinen Führungsstil sagt er: "Entweder können Sie Autos reparieren oder Sie haben wirtschaftliches Geschick." Das Gefühl für Zahlen habe ihm dabei geholfen, das Autohaus durch unsichere Zeiten zu steuern. Um die Jahrtausendwende schwächelte Vertragspartner Opel. Weikmann setzte zunächst auf den japanischen Autohersteller Daihatsu, bevor er im November 2011 mit Skoda die Hauptmarke des Illertisser Unternehmens fand. Den zweiten Standort in der Kemptener Straße in Senden betrieb das Autohaus Weikmann bis 2017.

25 Leute arbeiten derzeit in Weikmanns Autohaus, davon acht in der Werkstatt, vier im Verkauf. Die Belegschaft wird komplett vom neuen Inhaber übernommen und macht den Wechsel auch geschlossen mit. "Das war mir ein großes Anliegen bei der Lösung der Nachfolge", sagt Weikmann. Seit 1997 unterhält der TÜV Bayern eine Prüfhalle auf dem Gelände. Die wird auch nach Unternehmerwechsel weiterhin betrieben, versichert Weikmann.

Zuletzt beschäftigten Weikmann zwei Dinge: Wenn es nach ihm ginge, würde das Autohaus bald CO₂-neutral mit Energie versorgt. Für die richtige Temperatur in der Werkstatt sorgen Wärmepumpen, bereits 2009 habe er erstmals Photovoltaik-Paneele auf dem Dach installiert. Zum anderen haben Weikmann und sein Team daran gearbeitet, den Verkaufsprozess zu digitalisieren und etwa die Verkaufsgeschäfte papierlos abzuwickeln.

Weikmann bedankt sich bei seinen Kunden für die Treue

Mit großem persönlichen Einsatz habe Weikmann sich bemüht, ein modernes Unternehmen zu führen. "So ein Unternehmen ist nichts, was man nebenbei macht", sagt der 66-Jährige. Für den nächsten Lebensabschnitt freut er sich, einige Dinge nachzuholen, die neben der Arbeit im Autohaus zurückstanden. Bis zum nächsten Weihnachtsfest etwa möchte er Orgelspielen lernen. Außerdem plane er, für einen Halbmarathon zu trainieren und Verwandte in Florida zu besuchen. "Mir wird nicht langweilig", sagt Weikmann. Auch für seine Familie – seine Lebenspartnerin sowie seine Eltern – wolle er sich nun mehr Zeit nehmen.

Auf der Internetseite des Autohauses richtet sich Weikmann an seine Kundinnen und Kunden. Er bedankt sich für das vertrauensvolle Verhältnis, das teilweise seit mehreren Jahrzehnten bestehe. "Für die Kunden soll sich nichts ändern", betont Weikmann.

Die Autohändler-Gruppe Seitz aus dem Allgäu übernimmt

Ab Januar übernimmt das Autohaus Seitz das Ruder. Die Allgäuer Gruppe betreibt 27 Autohäuser, rund 1200 Menschen arbeiten für das Unternehmen. Jedes Jahr verkauft Seitz rund 14.000 Neu- und Gebrauchtwagen der Marken VW, Audi, Skoda, Porsche, Seat und Cupra. Für die Kundinnen und Kunden in Illertissen bedeutet der Unternehmerwechsel, dass neben Opel und Skoda bald auch Autos der Marken Seat, Cupra und VW Nutzfahrzeuge angeboten werden.

Die Seitz-Gruppe verfolge das Ziel, das Autohaus in Illertissen wachsen zu lassen und vor allem auch den Vertreib von Gebrauchtwagen weiter zu vertiefen. "Wir wollen die Stückzahlen erhöhen, 60 bis 80 Fahrzeuge vorrätig haben", sagt Martin Osterberger-Seitz aus der Geschäftsführung der Autohändler-Gruppe. Er ist überzeugt, dass Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende im Illertisser Autohaus von der Zentralisierung und der Aufnahme im Autohaus-Verbund profitieren. Osterberger-Seitz freut sich nach eigenen Worten sehr, ein eingespieltes Team übernehmen zu können.