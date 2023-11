Illertissen

08:01 Uhr

Autohändler Anton Weikmann geht in den Ruhestand: Wie geht es weiter?

Zum Jahreswechsel bekommt das Autohaus Weikmann in Illertissen eine neue Leitung. Anton Weikmann geht in den Ruhestand.

Plus Seit 1929 verkauft und repariert die Familie Weikmann Fahrzeuge in Illertissen. Bald steht ein anderer Name an der Fassade des Autohauses.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Mit seiner Geschäftsaufgabe folgt Anton Weikmann einem Trend in der Region. Immer mehr kleine, familiengeführte Autohändler werden von großen Unternehmen geschluckt. Zum Jahreswechsel übernimmt eine Allgäuer Autohaus-Gruppe den Opel- und Skoda-Händler an der Siemensstraße in Illertissen. Weikmann sagt, was Kundinnen und Kunden nach der Übernahme erwartet und worauf er sich in seinem Ruhestand freut.

Vor beinahe einem Jahrhundert, nämlich 1929, verkaufte Anton Weikmanns Großvater die erste Landmaschine in Illertissen. Schon bald merkte er, dass der "Verkauf von solchen Maschinen nur die halbe Wahrheit ist", sagt sein Enkel rückblickend. In seinem Landmaschinenfachgeschäft bot der deswegen auch einen Reparaturservice an. Nachdem Weikmanns Großvater 1943 im Krieg gefallen war, übernahm dessen Frau Genoveva Weikmann den Betrieb. 1959 übernahm der gemeinsame, älteste Sohn Engelbert Weikmann und vollzog in den 60er-Jahren den Wechsel aus dem Landmaschinen- in den Automobilverkauf. Seit 1962 vertreibt die Familie Weikmann Autos der Marke Opel, ab 1972 war sie auch mit einer Reparaturwerkstatt in Senden vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen