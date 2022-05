Autos stoßen an Kreuzung in Illertissen zusammen

Am Samstag hat es an einer Kreuzung in Illertissen gekracht. An den zwei Autos entstanden durch den Unfall Schäden, verletzt wurde aber keiner der Beteiligten.

Zwei Autos sind am Samstag an einer Kreuzung in Illertissen zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, aber an den Fahrzeugen entstanden Schäden. Wie die Polizei berichtet, war eine 45-Jährige gegen 16.45 Uhr auf der Robert-Koch-Straße in Richtung Osten unterwegs. Mit ihr im Auto befanden sich ihre drei Kinder im Alter von 14 Jahren, elf Jahren und einem halben Jahr. Zeitgleich fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Wagen und einer 25-jährigen Beifahrerin auf der Friedhofstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung der beiden Straßen hätte die 45-Jährige der 49-Jährigen Vorfahrt gewähren müssen. Sie fuhr allerdings in die Kreuzung ein - und es kam zum Unfall.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde auf der linken Seite an beiden Türen eingedrückt. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt, so die Polizei. Das andere Auto war an der Front ebenfalls an der linken Seite eingedellt. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ungefähr 5000 Euro. Durch den Zusammenstoß lief aus einem Wagen eine geringe Menge Öl aus. Die Illertisser Feuerwehr beseitigte eine etwa zwei Meter lange Ölspur. Die 45-Jährige sieht einer Anzeige wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit entgegen. (AZ)