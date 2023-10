Illertissen

vor 33 Min.

Autos stoßen auf der A7 zusammen: Ein Fahrer wird leicht verletzt

Artikel anhören Shape

Nach einem Unfall bei Illertissen war die A7 in Richtung Ulm am Donnerstagnachmittag blockiert. Auch in der Gegenrichtung staute sich der Verkehr.

Kurz nach 16 Uhr ist es am Donnerstag auf der A7 direkt nach der Einfahrt Illertissen in Richtung Ulm zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein mit drei Personen besetztes Auto fuhr auf der Einfädelspur in Richtung Norden auf die Autobahn ein, wobei der Fahrer sofort nach links zog, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dort war aber ein BMW unterwegs, der nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Stau reichte zeitweise bis zur Anschlussstelle Altenstadt zurück Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt und blockierten anschließend die Fahrbahn. Der leicht verletzte BMW-Fahrer wurde an Ort und Stelle vom BRK-Rettungsdienst ambulant behandelt. Alle anderen Beteiligten blieben erstem Anschein nach unverletzt. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich in Absprache mit der Polizei darum, dass der Verkehr links vorbeilaufen konnte. Die Feuerwehr Altenstadt hatte weiter südlich eine Vorabsicherung erstellt. Wegen des starken Reise- und Berufsverkehrs am Donnerstagnachmittag entwickelte sich schnell ein Stau, der bis zur Anschlussstelle Altenstadt zurück reichte. Auch auf der Gegenfahrbahn Richtung Süden kam es durch langsam fahrende Neugierige zu zähfließendem Verkehr. Dadurch ging es auf beiden Seiten nur noch langsam voran. Erst nach gut eineinhalb Stunden begann der Verkehr, sich wieder zu normalisieren. (wis)

