Autos stoßen in Illertissen zusammen: 11.500 Euro Schaden

Bei einem Unfall in Illertissen sind zwei Autos zusammen gestoßen. Der Schaden ist groß.

Ein Schaden in Höhe von etwa 11.500 Euro ist bei einem Unfall in Illertissen entstanden. Am Dienstagmorgen wollte ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto vom Grüntenweg nach links in die Ulmer Straße lenken. Dabei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt einer 50-jährigen Autofahrerin, die dort unterwegs war. Es kam zur Kollision. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)