Autos stoßen südlich von Illertissen zusammen

Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag bei Illertissen ereignet. Eine Person wurde im Rettungswagen behandelt. Der Verkehr staute sich.

Zwei Chevrolet-Kleinwagen sind am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr südlich von Illertissen zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrer hatte an der Einmündung der Zähringerstraße in den Autobahnzubringer S2018 laut Polizei die Vorfahrt des anderen nicht beachtet. Genaueres zum Hergang wird aber erst noch mitgeteilt.

Eine Person wurde mit leichten Verletzungen vom Notarzt im Rettungswagen behandelt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt. Wegen des starken vorweihnachtlichen Verkehrs kam es zu kurzen Staus, die sich aber dank des Eingreifens der Feuerwehr Jedesheim bald auflösten. Die auf dem Zubringer wartenden Fahrzeuge wurden von beiden Seiten her in die Zähringerstraße geleitet. (wis)