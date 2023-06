Autoschieber gehen der Polizei bei Kontrolle auf der A7 ins Netz

Am Parkplatz Tannengarten-West bei Illertissen kontrollieren Beamte der Grenzpolizei Dutzende Fahrzeuge - und machen eine überraschende Entdeckung.

Auf dem Parkplatz Tannengarten-West an der Autobahn A7 hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch eine größere Kontrollaktion mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitende Kriminalität und Verkehrssicherheit durchgeführt. Unter Federführung der Autobahnpolizei Memmingen haben Beamte der Grenzpolizei Pfronten und Lindau sowie der Verkehrspolizei Kempten 34 Lastwagen, 15 Kleintransporter und Busse, 78 Autos und insgesamt 166 Personen in Augenschein genommen. Dabei stellten die Beamten eine Reihe von Verstößen verschiedenster Art fest.

Am spektakulärsten war ein Aufgriff der Grenzpolizei Pfronten. Den Beamten fiel bei der Kontrolle eines Autos mit britischer Zulassung auf, dass Fahrzeugidentifizierungsnummer und Typenschild total gefälscht waren. Weitere Recherchen ergaben, dass das Fahrzeug 2022 in Großbritannien gestohlen worden und daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Weil sich daraus der Verdacht der Hehlerei zum Zwecke einer Kfz-Verschiebung ergab, übernahm der Kriminaldauerdienst die weitere Sachbearbeitung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden das Fahrzeug und das Handy des 44-jährigen Fahrers sichergestellt. Zusätzlich leitete die Polizei gegen einen 38-jährigen mutmaßlichen Komplizen strafrechtliche Ermittlungen ein. Bei beiden Tatverdächtigen wurde die Wohnung nach Beweismittel durchsucht.

Was die Polizei noch am A7-Parkplatz Tannengarten entdeckte

Außerdem stellten die Beamten unter anderem mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und zwei illegale Personenbeförderungen fest. In drei Fällen stellte sich heraus, dass der jeweilige Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Zwei kontrollierte Personen waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. In einem Fahrzeug fand die Polizei eine geringe Menge Marihuana. Bei der Einrichtung der Kontrollstelle, bei welcher der komplette Verkehr in Richtung Füssen über den Parkplatz geleitet wurde, unterstützten die Autobahnmeisterei Vöhringen und das THW Memmingen. (AZ)