Bachs Johannespassion erklingt in der Stadtpfarrkirche

Kirchenmusiker Wolfram Seitz führt mit Kammerchor und kleiner Orchesterbesetzung von St. Martin sowie namhaften Solisten und Solistinnen die Evangelien-Vertonung auf.

Auch 300 Jahre nach ihrer Uraufführung hat Johann Sebastian Bachs (1685 bis 1750) Johannespassion nichts von ihrer Dramaturgie verloren: Sei es, sie zu hören, oder selbst vortragen zu wollen. Letzteres ist Kirchenmusiker Wolfram Seitz mit Kammerchor und kleiner Orchesterbesetzung von St. Martin sowie gefragten Solisten in Illertissen in nahegehender Weise gelungen. Das Publikum in der gut besuchten Stadtpfarrkirche wartete gebannt das angekündigte Verklingen der großen Martinsglocke ab, danach entlud sich die Ergriffenheit in anhaltendem Applaus.

Der Abend wurde eröffnet mit dem eindringlichen Ruf des Chors: "Herr, unser Herrscher (…), zeig uns durch deine Passion, dass du der wahre Gottessohn (…) bist", untermalt von einem drängend-dramatischen Orchesterpart. Sogleich setzte Tenor Bernhard Schneider in der Rolle des Evangelisten ein. Über die gesamte Aufführung sehr präsent, trug er das Passionsgeschehen nach dem Johannesevangelium in Rezitativen vor. Der Tenor des BR-Chors München zeigte sich in der Textgestaltung sehr greifbar und mit dem richtigen Maß an Ausdeutung, ohne seine Gesangsvorträge zu übertreiben.

Gelungene Aufführung in der Illertisser Stadtpfarrkirche

Mühelos wechselte er zwischen den die Handlung kommentierenden Arien, dem Erzählpart und der Interaktion mit anderen Mitwirkenden. Dabei war die ganze Aufführung vom nahtlosen Dialog der Beteiligten geprägt. Zum Beispiel, indem Matthias Lika (Bass) in der Rolle des Pilatus als Einschub in den Erzählpart sehr förmlich sprach, oder Maximilian Lika (Bass) als Jesus auf die von Pilatus gestellten Fragen mit klarer Stimme erwidert. Auch die Wechsel von den sprechenden Rezitativen hin zu den kommentierenden Arien meisterten Brüder in Perfektion.

Zusätzliche Spannung oder gar eine Steigerung der Szenerie kam auf, indem die Protagonisten gerade für die Arien ihre Position innerhalb des Altarraums veränderten. In diesen dialogischen und räumlichen Wechsel waren auch die beiden Solistinnen eingebunden: Verena Gropper (Sopran) wandte sich ihrem Gegenpart zu, wenn sie in die Rolle der Magd schlüpfte, und brillierte vor dem Orchester stehend mit den beiden kontrastreichen Arien "Ich folge dir gleichsam" und "Zerfließe, mein Herze". Ebenso beeindruckte Melanie Gleissner (Alt) mit stimmlicher Wandlungsfähigkeit. So gelang ihr beim oftmals zitierten "Es ist vollbracht" in ihrer Arie eine berührende Balance zwischen der Trauer über den verstorbenen Jesus und der Freude über seinen bevorstehenden Sieg über den Tod bei der Textzeile "Der Held aus Juda siegt mit Macht".

Kammerchor und Orchester mit wichtiger Rolle in der Johannespassion

Auch der Kammerchor war in das dialogische Geschehen eingebunden, indem er etwa den Part der wütenden Menschenmenge übernahm, die "Jesum von Nazareth!" sucht, und energisch fordert: "Kreuzige ihn!". Daneben verkörperten die Sänger und Sängerinnen Besinnlichkeit und gedankliches Innehalten in den getragenen Chorälen. Das Orchester kommentierte oder untermalte in den Chorpassagen besondere Textstellen durch klanglich spitze Einwürfe. Es verband in dynamischer Weise die unterschiedlichen Rollen und Szenarien zum alle Sinne ergreifenden, aufwühlenden Passionsgeschehen. Sämtliche dafür maßgeblichen Fäden behielt Dirigent Wolfram Seitz souverän in der Hand. (AZ)