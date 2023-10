Bahnübergang Dietenheimer Straße in Illertissen mehrere Tage gesperrt

Wegen Instandsetzungsarbeiten ist von 31. Oktober bis 10. November der Weg über die Bahngleise in der Dietenheimer Straße in Illertissen blockiert.

Eine wichtige Verbindung in Illertissen wird von Ende Oktober an für einige Tage gekappt. Der Bahnübergang Dietenheimer Straße in Illertissen ist von Dienstag, 31. Oktober, 22 Uhr, bis Freitag, 10. November, 6 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Als Grund für die Sperrung werden Instandhaltungsarbeiten am Gleisbett angegeben.

Es gibt eine überörtliche und eine innerörtliche Umleitung

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen während dieser Zeit auf anderen Wegen über die Bahngleise kommen. Die überörtliche Umleitung über die Landesgrenze verläuft nach Angaben des Landratsamts wie folgt: Staatsstraße St 2031 (Memminger Straße) - St 2018 - L 260 in Dietenheim - lllertisser Straße - Dietenheimer Straße und umgekehrt.

Die innerörtliche Umleitung ist von Westen her folgendermaßen ausgeschildert: Jahnstraße - Adlusstraße - Friedrich-Ebert-Straße - Fabrikweg – Auer Straße - Bahnhofstraße. Von Osten her führt die Umleitung über Bahnhofstraße, Auer Straße, Fabrikweg, Friedrich-Ebert-Straße, Adlusstraße und Jahnstraße in die Dietenheimer Straße. Die Kreisbehörde kündigt darüber hinaus an, dass an der innerörtlichen Umleitungsstrecke beidseitige absolute Haltverbote errichtet werden. (AZ)