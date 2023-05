Bahnübergang Stelleweg wird erneut gesperrt

Die Arbeiten an den Bahnübergängen in Illertissen sind noch nicht zu Ende. Für mehrere Tage wird deshalb erneut ein Übergang komplett gesperrt.

Am Bahnübergang Stelleweg müssen nochmals Arbeiten durchgeführt werden. Das hat die Stadt Illertissen am Dienstag mitgeteilt. Nach Angaben der ausführenden Firma muss dazu der Bahnübergang vom Mittwoch, 17. Mai, 18 Uhr bis zum Freitag, 19. Mai, 22 Uhr komplett gesperrt werden. Die Umleitung führt über den Bahnübergang Binsengrabenweg und ist entsprechend ausgeschildert. Zuletzt hatte die Deutsche Bahn an mehreren Bahnübergängen im Stadtgebiet Illertissen Arbeiten durchführen lassen, was zu teilweise erheblichen Umleitungen geführt hatte. (AZ)