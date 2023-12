Bargeld aus Autos gestohlen: Verdächtiger gefasst

Nach Diebstählen in Illertissen wurde ein 31-Jähriger auf frischer Tat ertappt. Ist er auch für einen Diebstahl in Vöhringen verantwortlich?

Offenbar mehrfach ist in Illertissen Bargeld aus geparkten Autos verschwunden - zuletzt wie berichtet am Weihnachtswochenende. Jetzt hat die Polizei einen möglichen Täter ermittelt.

In der Winterstraße in Illertissen hatte am Wochenende ein zunächst unbekannter Täter aus einem vermeintlich unversperrten Auto Bargeld entwendet. Diesen Fall klärte nun die Polizei Illertissen auf. Im Verlauf des Mittwochs erschien ein weiterer Geschädigter, dem bereits mehrfach kleinere Bargeldbeträge aus diversen Fahrzeugen gestohlen worden waren. Die Autos waren stets in einer frei zugänglichen Garage im Bereich des Fabrikweges abgestellt. Weil sich die Taten häuften, installierte der Geschädigte eine Videokamera. Damit wurde der Täter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr auf frischer Tat aufgenommen.

Videoaufnahmen überführen Dieb in Illertissen

Als die Beamten der Polizei Illertissen die Videosequenz sichteten, erkannten sie einen 31-Jährigen, der ihnen aus früheren Fällen bereits bekannt war. Der Mann trat bereits häufiger mit Eigentumsdelikten in Erscheinung, so die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen sowie eines Richters durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Hierbei fanden die Polizisten das Bargeld aus dem Diebstahl in der Winterstraße in der vom Besitzer genannten Stückelung.

Als die Ermittler den Verdächtigen damit konfrontierten, legte er nach anfänglichem Leugnen ein Geständnis ab. Ob der Mann für weitere Taten, beispielsweise den Bargelddiebstahl über die Feiertage in Vöhringen, in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Den 31-Jährigen erwartet in jedem Fall ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (AZ)