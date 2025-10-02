Übernahme der BASF in Illertissen abgeschlossen: 300 Stellen bleiben

Die BASF in Illertissen ist Geschichte. Wie der Chemiekonzern und die niederländische Louis Dreyfus Company (LDC) mitteilen, ist die zum vergangenen Jahreswechsel angekündigte Übernahme abgeschlossen. Damit haben rund 300 Menschen einen neuen Arbeitgeber. Finanzielle Details zur Transaktion wollen beide Unternehmen nicht offenlegen. Aus der Belegschaft ist Zufriedenheit zu vernehmen.

Schon als die anstehende Übernahme bekannt wurde, äußerte sich der Betriebsrat zuversichtlich. Die BASF will einen klareren Fokus im Portfolio setzen und sich auf den Bereich Nutrition & Health konzentrieren, zu dem die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen Produkten gehört. LDC will nach eigenen Angaben die Position im schnell wachsenden Markt für pflanzenbasierte Inhaltsstoffe ausbauen und übernimmt zu diesem Zweck den BASF-Geschäftsbereichs Food and Health Performance Ingredients. Dazu gehören der Produktionsstandort Illertissen mit rund 300 Beschäftigten und drei Anwendungslabore außerhalb Deutschland. LDC führt die Geschäftsaktivitäten weiter und übernimmt die Produktlinien der Sparte.

Bei einer Belegschaftsversammlung im Januar war die Stimmung sachlich und in der Tendenz optimistisch. Daran hat sich offenbar nichts geändert. „Die Übernahme ging reibungslos vonstatten, sie wird weiter positiv gesehen“, berichtet Torsten Falke von der Gewerkschaft IGBCE. Die Gewerkschaft hat die Übernahmen gemeinsam mit dem Betriebsrat und einem Rechtsanwalt begleitet. Die Tarifbindung bleibe, auch das Altersversorgungsmodell sei fast wertgleich, nennt der IGBCE-Bezirksleiter Details.

Die Transaktion sei nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden vollzogen worden, berichten BASF und LDC. „Dieser Schritt ist ein bedeutender Meilenstein in der Wachstumsstrategie von LDC im Bereich pflanzenbasierter Inhaltsstoffe“, wird James Zhou zitiert, der LDC kaufmännisch leitet und die Sparte Food & Feed Solutions führt. Die Übernahme unterstütze und beschleunige das Unternehmen dabei, innovative Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Körperpflege und Gesundheit zu entwickeln. Daniela Calleri von BASF betont, der Konzern unterstreiche mit seiner Fokussierung die strategische Ausrichtung auf essenzielle Inhaltsstoffe für die Human- und Tierernährung.

Gegründet wurde das Illertisser Werk als Zweigstelle „Tepha – Technisch-pharmazeutische Fabrik“ der im Krieg zerstörten Berliner Firma Grünau. Es gab mehrere Eigentümerwechsel. Aus der Grünau-Zweigstelle wurde erst die Grünau Illertissen GmbH, dann ein Standort der Cognis GmbH und schließlich eine Tochtergesellschaft der BASF.