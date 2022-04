Bauarbeiten: Zufahrten zum Gewerbegebiet Leitschäcker gesperrt

Die Bauarbeiten für den Radweg an der Kreisstraße NU5 bei Illertissen gehen voran. Am Wochenende wird dafür der Weg ins Gewerbegebiet Leitschäcker gesperrt.

Der Weg ins Illertisser Gewerbegebiet Leitschäcker ist über das Wochenende gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Kreisstraße NU5.

Betroffen von der Sperrung sind damit nicht nur die Wagner Möbelmanufaktur, die Tankstelle und das McDonalds-Restaurant. Auch der Pendlerparkplatz kann nicht angefahren werden. Nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Krumbach beginnt die Erneuerung der Fahrbahndecke auf Höhe der Möbel Manufaktur Wagner und endet vorne am östlichen Kreisverkehr der Autobahn-Anschlussstelle Illertissen. Die Anschlussstelle A7 bei Illertissen kann weiterhin wie gewohnt befahren werden.

Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 29. April, um 13 Uhr, und endet voraussichtlich am Sonntag, 1. Mai, um etwa 8 Uhr. Am Montag, 2. Mai, sind dann die Markierungsarbeiten unter laufendem Verkehr vorgesehen. Hier kann es noch zu geringen verkehrlichen Beeinträchtigungen kommen. (AZ)