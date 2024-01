Illertissen

vor 32 Min.

Bauern demonstrieren in Illertissen: "Wir lassen uns nicht verampeln"

Scharfe Kritik an der Ampelkoalition, aber auch an den Vorgängerregierungen wurde bei einer Kundgebung von Landwirtinnen und Landwirten auf dem Festplatz in Illertissen geäußert.

Plus Etwa 1000 Personen und gut 300 Fahrzeuge kommen nach Protestaktionen in der Region zu einer Kundgebung nach Illertissen. Was die Landwirte fordern.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Gegen 10.45 Uhr lösten sich am Montagvormittag die Blockaden an der Autobahn-Ansschlussstelle Illertissen auf. Denn die Landwirtinnen und Landwirte hatten selbst noch einen wichtigen Termin: Um 11 Uhr trafen sie sich zu einer angemeldeten Kundgebung auf dem Festplatz. In Konvois hatte sich zahlreiche Bäuerinnen und Bauern aus der Region mit Traktoren auf den Weg dorthin gemacht, es kamen aber auch Beschäftigte von landwirtschaftlichen Lohnunternehmen und anderen Firmen mit Lastwagen, um an der Demonstration teilzunehmen.

Nach Schätzung der Polizei waren es 300 bis 350 Großfahrzeuge und etwa 1000 Menschen, die sich friedlich zum Protest auf dem Gelände versammelten. Anders als die Blockaden auf Kreis- und Staatsstraßen sowie an Autobahnaus- und abfahrten war die Demonstration auf dem Festplatz genehmigt. Die Veranstaltung hätte auch länger dauern dürfen, aber den erzürnten Landwirtinnen und Landwirten reichten etwa eineinhalb Stunden, um ihren Frust über die Bundesregierung, die aus ihrer Sicht verfehlte Agrarpolitik und die geplanten Kürzungen zu äußern. Mit Johann Britsch trat auch ein Redner aus einer anderen Branche ans Mikrofon: Er ist Geschäftsführer des Hotels Hirsch mit Landgasthof im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen und Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen