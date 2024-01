Baustellen-Einblicke: So wird der Alte Adler künftig aussehen

Von Sebastian Mayr - vor 10 Min. Artikel anhören Shape

In wenigen Monaten soll das frühere Gasthaus saniert sein und allen in Illertissen offen stehen. Schon jetzt sind Charakter und Besonderheiten sichtbar.

Am Donnerstag arbeiteten drei Handwerker bis spät in die Nacht, bis der Estrich trocken war. In ein paar Wochen werden hier Eichendielen auf dem Boden liegen. Ende April soll der zum Vereinshaus umgebaute Alte Adler neben dem Illertisser Rathaus an die Stadt übergeben werden. Ein Besuch auf der Baustelle zeigte schon jetzt, was die Menschen dann erwarten wird. Die Stadt indes erwartet zusätzliche Kosten. Wie ärgerlich und schmerzhaft das ist, darüber gehen die Einschätzungen auseinander.

Rund 3,8 Millionen Euro müssen, Stand heute, für das Bauvorhaben ausgegeben werden, dabei kann die Stadt auf 2,3 Millionen Euro Zuschüsse zurückgreifen. Die Kosten für die Sanierung des ehemaligen Gasthauses sind um 17 Prozent gestiegen, teils wegen unerwarteter Zusatzausgaben und teils wegen unerwartet teurer Angebote. Andreas Lanwehr ( Freie Wähler) übte im Bauausschuss Kritik. Er erinnerte daran, dass seine Fraktion die auf ursprünglich 3,18 Millionen Euro angesetzten Kosten von Beginn an angezweifelt hatte. Doch auch er war überzeugt: "Das wird ein schönes Haus."

