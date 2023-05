Illertissen

Baustellenbesuch: Der Adler in Illertissen steht momentan ziemlich nackt da

Das ehemalige Gasthaus Adler in Illertissen wird aufwendig umgebaut. Aktuell stehen nur noch die Außenwände.

Plus Neben dem Rathaus in Illertissen liegt momentan die spannendste Baustelle der Stadt. Viele wundern sich über das Ausmaß des Rückbaus. Was genau passiert dort?

Es gibt kaum jemanden, der im Vorbeigehen oder Vorbeifahren nicht hinschaut: Die Banner, die zuletzt die Bauzäune am Adler-Gebäude in Illertissen verdeckt haben, sind verschwunden und geben den Blick auf die Baustelle neben dem Rathaus frei. Die millionenschwere Sanierung des Gebäudes ist seit Wochen Gesprächsthema in der Stadt, nicht wenige sind erschrocken, wie viel vom alten Gebäude entfernt wurde. Der "Adler" steht gerade ziemlich nackt da. Florian Schilling als Leiter der Stadtplanung im Rathaus erklärt bei einem Baustellenbesuch mit unserer Redaktion, wie viel davon tatsächlich außerplanmäßig passiert ist - und wie der Stand auf der prominentesten Baustelle Illertissens momentan ist.

Gebaut wird am Adler schon seit dem vergangenen Sommer. "Damals wurden die Fundamente unterfangen, denn vorher war da nichts vorhanden", erklärt Schilling. Das Ziegelmauerwerk war bis zu einem Meter tief in den Boden gesunken, es musste also erst einmal ein stabiler Untergrund her, um das Projekt starten zu können. Vor einigen Wochen begann dann der Rückbau des Gebäudes, der manchen erschreckt hatte. Inzwischen stehen nur noch die Außenwände des alten Adlers, der marode und teilweise verbrannte Dachstuhl ist ebenfalls weg.

